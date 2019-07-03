Три калининградских министра проехали 100 километров по польским велодорожкам

СЕГОДНЯ 20:25 2019-07-03T20:28:48+03:00

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Сразу два вице-премьера правительства Калининградской области, Гарри Гольдман и Александр Рольбинов, а также министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова отправились в тур по польским велодорожкам, чтобы проверить их качество и перенять опыт соседей. Об этом сообщил на своей персональной страничке в фейсбуке один из организаторов поездки Сергей Свердлов.

- Министр развития инфраструктуры Калининградской области Дятлова Елена Ивановна и проектировщик будущей велодорожки вдоль калининградского побережья Антон Глушков своими ногами проехали по всем типам покрытий, почувствовали преимущества и недостатки всех возможных нюансов, с которыми сталкиваются велотуристы, - написал Свердлов.

Организатор поездки также написал, что у него «нет никаких сомнений, что велодорожка от Зеленоградска до Балтийска будет правильной».

- Лично я горжусь тем, что калининградские клерки принимают решения касательно велосипедной инфраструктуры, находясь в седле велосипеда, на свежем морском воздухе, а не в мягком кресле душного кабинета, - добавил Свердлов.

ИСТОЧНИК KP.RU