В Зеленоградск и Светлогорск 6-7 июля пустят дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-04T09:47:20+03:00

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На Зеленоградском и Светлогорском направлениях в предстоящие выходные дни 6 и 7 июля назначат дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с проведением в Калининграде праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В Светлогорске, напомним, стартует еще и кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019».

В Зеленоградск с Южного вокзала дополнительный вечерний поезд будет отправляться 6 и 7 июля в 20:49, в обратном направлении - в 21:45 (со всеми остановками кроме о.п. Сосновка).

Дополнительный поезд на Светлогорском направлении отправится 6 и 7 июля с Южного вокзала в 20:35, из Светлогорска - в 21:50. В пути следования предусмотрены все остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU