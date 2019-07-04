В Калининграде из салона мобильной связи украли телефоны на 171 тыс рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-04T10:51:54+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу телефонов из салона мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как оказалось, воры проникли в торговую точку ночью через… незапертую дверь и похитили с витрины самые дорогостоящие телефоны. Однако злоумышленники оставили на месте отпечатки своих пальцев, что и вывело полицейских на их след.

Правоохранители задержали двоих ранее судимых жителей Светлого, на них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU