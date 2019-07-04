В Калининграде на владельца магазина завели дело за незаконную торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-04T11:11:12+03:00

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В Калининграде полицейские накрыли магазин, в котором торговали алкоголем без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

50-летний предприниматель торговал спиртным в магазине на переулке Иртышском. Ранее бизнесмена уже привлекали к административной ответственности за это нарушение, однако на путь исправления он не встал.

В этот раз на него завели уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции». Спиртосодержащие напитки из магазина изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU