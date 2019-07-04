В Калининграде водителя забили до смерти в ходе конфликта на парковке

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-04T11:29:15+03:00

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В Калининграде мужчину жестоко избили входе конфликта на парковке. От полученных ранений он скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошел 26 июня на парковке на улице Маточкина. Один из водителей избил потерпевшего, нанеся ему не менее трех ударов по голове.

По горячим следам задержать его не удалось. По данным портала «Клопс.Ru», калининградца избил молодой водитель Porsche Cayenne.

- В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сведениями о совершенном преступлении, возможно, располагает Макаров Станислав Дмитриевич, 21 августа 1992 года рождения, зарегистрированный в городе Калининграде, но по месту регистрации не проживающий, - сообщили в пресс-службе СК.

Сведениями о совершенном преступлении, возможно, располагает Макаров Станислав Дмитриевич, 21 августа 1992 года рожденияФото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост около 180-185 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темного цвета. Был одет: в футболку белого цвета, шорты черного цвета, бейсболку черного цвета.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим любой информацией о месте нахождения Макарова С.Д., с просьбой обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8-(4012)-305-765, 02. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU