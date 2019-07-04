В Калининградскую область въехал первый турист по электронной визе
В Калининградскую область въехал первый турист по электронной визе, но сотрудники правительства не успели встретить его встретить. Об этом в четверг 4 июля сообщила на своей персональной странице в фейсбуке глава агентства по международным связям Алла Иванова.
- Все пропало, шеф, гипс снимают!(с) Мы с Андреем Ермаком не смогли "выскочить из засады с медведями и цыганами в кокошниках", первый "электроник" въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново! – пошутила Иванова. - Электронные визы в Калининградской области заработали!
Иванова поблагодарила всех причастных к введению электронных виз, в частности МИД России, Минкомсвязи и пограничное управление ФСБ, а также пообещала вскоре сообщить о подробностях. Пока же рассказать, из какой страны прибыл иностранец, Иванова не захотела.
ИСТОЧНИК KP.RU