СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-04T11:48:18+03:00

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В Калининградскую область въехал первый турист по электронной визе, но сотрудники правительства не успели встретить его встретить. Об этом в четверг 4 июля сообщила на своей персональной странице в фейсбуке глава агентства по международным связям Алла Иванова.

- Все пропало, шеф, гипс снимают!(с) Мы с Андреем Ермаком не смогли "выскочить из засады с медведями и цыганами в кокошниках", первый "электроник" въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново! – пошутила Иванова. - Электронные визы в Калининградской области заработали!

Иванова поблагодарила всех причастных к введению электронных виз, в частности МИД России, Минкомсвязи и пограничное управление ФСБ, а также пообещала вскоре сообщить о подробностях. Пока же рассказать, из какой страны прибыл иностранец, Иванова не захотела.

ИСТОЧНИК KP.RU