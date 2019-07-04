Чемпионат России в Зеленоградске выиграл калининградский серфер

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-04T11:39:13+03:00

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Зеленоградск принял Чемпионат России по серфингу, собрав лучших спортсменов из Владивостока, Санкт-Петербурга, Калининграда и Москвы.

Несмотря на сложные погодные условия – порывы ветра достигали 20 метров в секунду, а высота волн превышала 2,5 метра – состязания состоялись.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, по итогам квалификационных заездов и очных противостояний калининградский спортсмен Евгений Исаков стал первым среди мужчин.

У девушек победила москвичка и спортсменка российской сборной Елена Второва.

- Условия были экстремальные. Но и состав участников подобрался очень сильный. В том числе здесь была вся национальная сборная нашей страны, с которой я недавно выступал на чемпионате мира во Франции, – сказал президент региональной федерации серфинга Евгений Исаков.

Напомним, на старт каждого из заездов в сёрфинге предоставляется 15-20 минут, за которые участник должен показать не менее двух результативных попыток проезда. С 2020 года этот вид спорта будет представлен в программе Олимпийских игр и впервые дебютирует на Олимпиаде в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU