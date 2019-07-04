Под Правдинском «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Правдинском районе в среду, 3 июля, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 11-м километре автодороги «Правдинск – Широкое». Водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU