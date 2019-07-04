2019-07-04T11:40:21+03:00
Происшествия

Под Правдинском «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в среду, 3 июля, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 11-м километре автодороги «Правдинск – Широкое». Водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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