В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключили электричество и воду

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-04T11:51:52+03:00

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В Калининграде до вечера не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Красная 87-95, 105 (д/с №47), ул. Родителева 16-22, 17-21, 27а,б, 42-46, ул. Чекистов 38-46, ул. Бахчисарайская 20-22 (дет. пол №6), ул. Горького 199-201, ул. Зеленая 19-23, 45 (шк. №38), 70.

С 13:30 до 18:00 свет будет отключен на ул. Толстикова 19-27, 39-43, 47 и ул. Автомобильной 21.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на пр-те Московском 6а, ул. Буткова 18, 19, 21, 34, 36, ул. Баграмяна 34 (шк. №35).

Горячая вода до 12 часов отключена на ул. Гайдара 1-1а, 15-15а, 29-29а, 43 (д/с №102).

До 17 часов горячей воды не будет на пр-т Мира 93, 95, 116, 120-122, ул. К.Маркса 65 (шк. №35), ул. Каменная 9, 14-26, ул. Каштановая аллея 56-58, ул. Пугачева 13, ул. Разина 39-41.

ИСТОЧНИК KP.RU