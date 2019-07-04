В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного угонщика
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В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию поступило сообщение, что на улице Куприна едет «Мерседес», которым управляет пьяный водитель. На место выдвинулись экипажи ГИБДД, которые обнаружили машину со следами ДТП.
Как оказалось, за рулем находился 25-летний водитель, который действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, автомобиль он взял у родственника, который написал заявление об угоне.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU