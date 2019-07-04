В центре Калининграда при падении в автобусе травмы получила 2-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Черняховского. Водитель пассажирского автобуса «Мерседес» резко затормозил, в результате стоявшая на задней накопительной площадке коляска упала. В ней находилась 2-летняя девочка. Она получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU