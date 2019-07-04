В Багратионовске водитель «Мерседеса» сбил 11-летнего велосипедиста, ребенок в больнице
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Багратионовске под колеса автомобиля попал 11-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Центральной. В районе дома 340 на проезжую часть дороги с прилегающей территории выехал велосипедист. Водитель легковушки не успел затормозить.
В результате столкновения 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU