Калининградец дважды устраивался на работу юристом по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-04T13:19:58+03:00

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В Полесске осудили местного жителя, который использовал подложный документ при приеме на работу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Четыре года назад мужчина купил за 15 тысяч рублей диплом о высшем юридическом образовании. После этого мужчина дважды устраивался на работу юристом: в МКУП «Полесское ЖЭУ» и ООО «Объединенная городская управляющая компания» в Пионерском.

Свою вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Использование заведомо подложного документа», однако в прокуратуре не сообщили, какое наказание в итоге понес этот «юрист».

ИСТОЧНИК KP.RU