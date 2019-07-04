В Калининград приедет автор романа «Одиночество в Сети»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-04T13:27:48+03:00

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Гостем первого книжного фестиваля «Читающий Калининград», который пройдет в рамках празднования Дня города в воскресенье 7 июля станет автор романа «Одиночество в сети».

Как рассказали организаторы, писатель Януш Леон Вишневский представит продолжение книги «Одиночество в сети: 20 лет спустя», ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Начало творческой встречи – в 17:20 на главной сцене фестиваля, которая развернется в сквере у фонтана возле научной библиотеки на проспекте Мира.

Фестиваль ждет гостей с 11:00 до 18:00. В программе: книжные ярмарки, встречи с писателями, иллюстраторами, актерами театра и кино, поэтами региона, а также мастер-классы и выставки для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU