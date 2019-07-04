В Калининграде прокуратура требует запретить продажу пива и сигарет в магазине около детсада
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В Калининграде прокуратура потребовала запретить продажу алкоголя и сигарет около детского сада. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как оказалось, мини-маркет «У Михалыча» находится в 48 метрах от детского сада №111, так что продажа там пива и сигарет является недопустимым, так как нарушает федеральное законодательство.
В результате прокурор Ленинградского района Калининграда направил иск в суд о запрете продавать в магазине пиво и сигареты.
ИСТОЧНИК KP.RU