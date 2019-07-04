Телефонные мошенники выманили у 85-летней калининградки 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-04T13:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная пожилая жительница Калининграда стала жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 85-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился ее родственником и взволнованным голосом сообщил, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении ДТП.

Для улаживания вопроса он попросил у пенсионерки 65 тысяч рублей, которую нужно было перевести на указанный им счет. После выполнения необходимых операций пожилая женщина позвонила родственнику и поняла, что с ним все в порядке.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU