Телефонные мошенники выманили у 85-летней калининградки 65 тысяч рублей
Очередная пожилая жительница Калининграда стала жертвой телефонных мошенников.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 85-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился ее родственником и взволнованным голосом сообщил, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении ДТП.
Для улаживания вопроса он попросил у пенсионерки 65 тысяч рублей, которую нужно было перевести на указанный им счет. После выполнения необходимых операций пожилая женщина позвонила родственнику и поняла, что с ним все в порядке.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU