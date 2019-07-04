Калининградский лицей стал базовой площадкой Российской академии наук

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-04T14:04:54+03:00

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Калининградская школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ) стала базовой площадкой Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего Российская академия наук отобрала 108 школ из 32 регионов. Все они станут участниками нацпроекта «Образование» по направлениям «Успех каждого ребенка» и «Современная школа».

Для внедрения новых практик школам предлагалось шесть моделей взаимодействия. Как рассказал директор ШИЛИ Игорь Карпов, совместно с региональным министерством образования и БФУ им. И. Канта будет применен следующий вариант: школа становится ресурсным (сетевым) центром, обладающим потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с учениками других школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности.

По словам заместителя первого проректора БФУ им. И. Канта Дмитрия Житиневича, выбраны приоритетные профили, которые будут реализованы в 7-10 классах. Среди них – искусственный интеллект, алгоритмика, биотехнологии, генная инженерия, интеллектуальная история.

- Для погружения в науку будет использован метод образовательных интенсивов. С детьми в течение недели раз в четверти будут работать профессора, академики РАН, иностранные деятели науки. В идеале – включение школьников в научно-исследовательские группы, – отметил Дмитрий Житиневич.

ИСТОЧНИК KP.RU