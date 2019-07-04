В Калининграде военнослужащий получил 300 часов работ за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-04T15:27:21+03:00

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Калининградский гарнизонный военный суд осудил бывшего военнослужащего за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.

В сентябре прошлого года сержанта задержали пьяным за рулем в Нестерове. В ходе проверки выяснилось, что ранее служащего привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU