В Калининграде военнослужащий получил 300 часов работ за повторное пьяное вождение
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Калининградский гарнизонный военный суд осудил бывшего военнослужащего за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.
В сентябре прошлого года сержанта задержали пьяным за рулем в Нестерове. В ходе проверки выяснилось, что ранее служащего привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.
Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU