Из-за непогоды парусник «Седов» ошвартуется в Балтийске

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-04T15:59:06+03:00

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Калининградское учебное парусное судно «Седов» завершает рейс и возвращается домой. Но по морскому судоходному каналу барк пройти не сможет. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

«Из-за значительного подъема уровня воды в Калининградском морском судоходном канале и невозможности прохода по нему, УПС «Седов» ошвартуется у 84-го причала железнодорожного паромного комплекса Росморпорта (терминал Балтийской стивидорной компании) сегодня, 4 июля», - говорится в сообщении.

В 19:00 на борту состоится торжественное построение курсантов, к 21:00

Ребят автобусами доставят к их учебным заведениям, в КМРК и БГАРФ. Уже там курсантов встретят родственники и друзья.

Напомним, в этом походе на паруснике принимал участие наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец. На барке драматург побывал впервые, вместе со своим 15-летним сыном Александром.

Евгений Гришковец провел творческий вечер, который завершил отрывком из спектакля «Предисловие».

ИСТОЧНИК KP.RU