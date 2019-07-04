В Калининграде свыше 150 водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающих кресел
В ГИБДД подвели итоги операции «Детское удерживающее кресло», в которая проходила с 21 июня по 1 июля в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
За это время инспекторы ГИБДД выявили 152 водителя, которые перевозили своих детей без специальных кресел. Всех их привлекли к административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере 3 тысяч рублей.
- Необходимость использования детских удерживающих устройств обусловлена современными дорожными условиями. Большой поток транспортных средств создает риск возникновения непредвиденных ситуаций на дороге, - отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU