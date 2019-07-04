В Калининграде уголовник оделся в магазине и сбежал, не расплатившись
Желание бесплатно обновить гардероб подвело жителя Калининграда под уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В один из магазинов на улице Багратиона зашел покупатель, надел брюки, рубашку, ремень и очки, а затем просто выбежал из торговой точки, не расплатившись.
За ним следом бросилась продавец. Женщина заметила неподалеку инспектора ГИБДД и рассказала ему о случившемся.
Полицейский выдвинулся на поиски и вскоре задержал злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний калининградец.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», в ближайшие четыре года, что он проведет в колонии, у него явно не будет проблем с одеждой.
ИСТОЧНИК KP.RU