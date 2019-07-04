В Калининграде уголовник оделся в магазине и сбежал, не расплатившись

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-04T16:17:31+03:00

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Желание бесплатно обновить гардероб подвело жителя Калининграда под уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В один из магазинов на улице Багратиона зашел покупатель, надел брюки, рубашку, ремень и очки, а затем просто выбежал из торговой точки, не расплатившись.

За ним следом бросилась продавец. Женщина заметила неподалеку инспектора ГИБДД и рассказала ему о случившемся.

Полицейский выдвинулся на поиски и вскоре задержал злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний калининградец.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», в ближайшие четыре года, что он проведет в колонии, у него явно не будет проблем с одеждой.

ИСТОЧНИК KP.RU