По Калининградской области везут копию животворящего креста Господня

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-04T16:28:51+03:00

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В Свято-Елисаветинский женский монастырь поселка Приозерье привезли копию небоявленного животворящего креста Господня. Накануне святыня побывала в Крестовоздвиженском соборе Калининграда.

Как сообщает пресс-служба Черняховской епархии, в пятницу 5 июля крест будет находиться в соборе Трех Святителей города Советска. В субботу 6 июля – в женском монастыре в честь Державной иконы Божией Матери в поселке Изобильное.

В воскресенье 7 июля в 9 утра святыня прибудет в кафедральный собор Архангела Михаила города Черняховска.

В епархии отмечают, что святыню сопровождает всероссийский автомобильный крестный ход «Святая Русь», приуроченный к грядущему 600-летию явления животворящего креста на Сахотском болоте в 1423 году.

Молитвенное шествие, организованное магаданским отделением Всероссийского общества инвалидов, начало свой путь из столицы Колымского края в апреле и предполагает свое окончание в Киеве в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – 28 июля.

В этом году автоколонна стартовала в апреле из Магадана. Возглавляет движение Александр Чмерев, инвалид первой группы: у него нет обеих ног, мужчина ведет автомобиль на ручном управлении.

Копию Животворящего Креста Господня, который ныне находится в селе Годеново Ярославской области, изготовили уфимские мастера специально для крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU