В Калининград не пустили партию черешни из Сербии с опасной гнилью
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область не пустили партию черешни из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партии свежей черешни был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания – бурой монилиозной гнили.
В результате было принято решение запретить выпуск груза весом 0,6 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU