В Калининград не пустили партию черешни из Сербии с опасной гнилью

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-04T16:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградскую область не пустили партию черешни из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партии свежей черешни был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания – бурой монилиозной гнили.

В результате было принято решение запретить выпуск груза весом 0,6 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU