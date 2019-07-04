Массовое отравление в «Якитории»: Носителями сальмонеллезной инфекции были су-шеф и повар
Роспотребнадзор сообщил о результатах эпидемиологического расследования, проведенного после того, как 13 человек заболели кишечной инфекцией, посетив «Якиторию» на Ленинском проспекте в Калининграде.
Было установлено, что блюда в «Якитории» изготавливали из продуктов, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям. В результате в пробах готовой продукции были обнаружены патогенные микроорганизмы.
Более того, носители сальмонеллезной инфекции были выявлены среди персонала заведения японской кухни. Речь идет о су-шефе и поваре.
Напомним, клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей, которые с с29 июня по 2 июля посещали «Якиторию». Все заболевшие заказывали роллы и суши.
ИСТОЧНИК KP.RU