Массовое отравление в «Якитории»: Носителями сальмонеллезной инфекции были су-шеф и повар

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-04T16:52:08+03:00

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Роспотребнадзор сообщил о результатах эпидемиологического расследования, проведенного после того, как 13 человек заболели кишечной инфекцией, посетив «Якиторию» на Ленинском проспекте в Калининграде.

Было установлено, что блюда в «Якитории» изготавливали из продуктов, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям. В результате в пробах готовой продукции были обнаружены патогенные микроорганизмы.

Более того, носители сальмонеллезной инфекции были выявлены среди персонала заведения японской кухни. Речь идет о су-шефе и поваре.

Напомним, клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей, которые с с29 июня по 2 июля посещали «Якиторию». Все заболевшие заказывали роллы и суши.

ИСТОЧНИК KP.RU