Калининградец приятно провел ночь незнакомкой и лишился 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-04T17:19:56+03:00

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В полицию пришел расстроенный 32-летний калининградец. Мужчина рассказал, что с его банковского счета пропало 180 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и восстановили хронологию событий. Как оказалось, накануне калининградец отдыхал в одном из увеселительных заведений. Там он познакомился с девушкой и предложил ей приятно провести время в своей квартире.

После приятного времяпровождения мужчина уснул, а вот его гостья времени даром не теряла. Через мобильное приложение она перевела деньги на свой счет и скрылась.

Полицейские установили личность злоумышленницы и задержали 27—летнюю местную жительницу. На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU