Калининградец приятно провел ночь незнакомкой и лишился 180 тысяч рублей
В полицию пришел расстроенный 32-летний калининградец. Мужчина рассказал, что с его банковского счета пропало 180 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и восстановили хронологию событий. Как оказалось, накануне калининградец отдыхал в одном из увеселительных заведений. Там он познакомился с девушкой и предложил ей приятно провести время в своей квартире.
После приятного времяпровождения мужчина уснул, а вот его гостья времени даром не теряла. Через мобильное приложение она перевела деньги на свой счет и скрылась.
Полицейские установили личность злоумышленницы и задержали 27—летнюю местную жительницу. На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU