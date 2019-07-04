Калининградский министр о польских «бензовозах»: Пусть вывозят сколько угодно
В четверг 4 июля главу агентства по международным связям правительства Калининградской области Аллу Иванову журналисты спросили, не боятся ли власти, что электронным визами начнут пользоваться контрабандисты, занимающиеся вывозом бензина.
- У нас с вами контрабанды бензина не существует, - ответила Иванова. – Для нас, для российской стороны. Вывозите, сколько угодно. Как контрабанду это уже другая сторона рассматривает.
Тут же Иванова объяснила, что «бензовозам» однократные электронные визы не очень выгодны.
- Цели у этой визы – туризм, деловые и гуманитарные поездки, - добавила министр. – Выдавать торговлю бензином за деловую поездку… Если вы неверно укажете тип вашего путешествия, это сможет стать основанием для отказа в выдаче визы.
ИСТОЧНИК KP.RU