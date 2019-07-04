2019-07-04T17:22:10+03:00
Общество

Калининградский министр о польских «бензовозах»: Пусть вывозят сколько угодно

Алла Иванова при этом добавила, что электронные визы для контрабандистов будут не очень удобны
Иван МАРКОВ
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Алла ИвановаАлла ИвановаФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 4 июля главу агентства по международным связям правительства Калининградской области Аллу Иванову журналисты спросили, не боятся ли власти, что электронным визами начнут пользоваться контрабандисты, занимающиеся вывозом бензина.

- У нас с вами контрабанды бензина не существует, - ответила Иванова. – Для нас, для российской стороны. Вывозите, сколько угодно. Как контрабанду это уже другая сторона рассматривает.

Тут же Иванова объяснила, что «бензовозам» однократные электронные визы не очень выгодны.

- Цели у этой визы – туризм, деловые и гуманитарные поездки, - добавила министр. – Выдавать торговлю бензином за деловую поездку… Если вы неверно укажете тип вашего путешествия, это сможет стать основанием для отказа в выдаче визы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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