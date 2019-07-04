«Там мясо»: Очевидцы сообщили о серьезном ДТП с маршруткой на ул. Киевской в Калининграде
Фото: Мария РетичеваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Киевском в Калининграде произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконктате».
По предварительной информации, на мосту с реверсивным движение столкнулись «Опель» и маршрутка. Легковой автомобиль получил серьезные технические повреждения. В маршрутку после столкновения сзади врезался микроавтобус.
На месте работают несколько машин «скорой помощи», сообщается, что есть пострадавшие среди пассажиров маршрутного такси.
По предварительной информации, в ДТП пострадало семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU