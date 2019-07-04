«Там мясо»: Очевидцы сообщили о серьезном ДТП с маршруткой на ул. Киевской в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-04T18:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Киевском в Калининграде произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконктате».

По предварительной информации, на мосту с реверсивным движение столкнулись «Опель» и маршрутка. Легковой автомобиль получил серьезные технические повреждения. В маршрутку после столкновения сзади врезался микроавтобус.

На месте работают несколько машин «скорой помощи», сообщается, что есть пострадавшие среди пассажиров маршрутного такси.

По предварительной информации, в ДТП пострадало семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU