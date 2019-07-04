Агрессивный калининградец пытался пронести в здание суда нож

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-04T18:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Приставы задержали калининградца, который пытался пронести в здание суда нож. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Во время прохода в Московский районный суд, 30-летний посетитель заявил, что запрещенных предметов не имеет. Однако во время осмотра металлодетектором, в носке мужчины был обнаружен раскладной нож с 12-сантиметровым лезвием.

- После обнаружения ножа мужчина повел себя агрессивно и предпринял попытку скрыться от судебных приставов, но был задержан, - сообщили в пресс-службе управления ФССП.

На посетителя завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU