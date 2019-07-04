Агрессивный калининградец пытался пронести в здание суда нож
.Фото: Служба судебных приставов
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Приставы задержали калининградца, который пытался пронести в здание суда нож. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Во время прохода в Московский районный суд, 30-летний посетитель заявил, что запрещенных предметов не имеет. Однако во время осмотра металлодетектором, в носке мужчины был обнаружен раскладной нож с 12-сантиметровым лезвием.
- После обнаружения ножа мужчина повел себя агрессивно и предпринял попытку скрыться от судебных приставов, но был задержан, - сообщили в пресс-службе управления ФССП.
На посетителя завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU