Полиция: В ДТП на ул. Киевской в Калининграде пострадали семь человек
В ДТП улице Киевской по предварительной информации, пострадало семь человек. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Как ранее сообщала «Комсомолка», на мосту с реверсивным движением произошло лобовое столкновение «Опеля» и маршрутного такси.
- По предварительным данным в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и 6 пассажиров микроавтобуса - сообщила Светлана Поставничая.
По предварительной версии, причиной ДТП послужил выезд водителя «Опеля» на встречную полосу движения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU