2019-07-04T18:52:32+03:00
Происшествия

Полиция: В ДТП на ул. Киевской в Калининграде пострадали семь человек

Виктор Сергеев
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Фото: Надежда СухорукихФото: Надежда СухорукихФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В ДТП улице Киевской по предварительной информации, пострадало семь человек. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на мосту с реверсивным движением произошло лобовое столкновение «Опеля» и маршрутного такси.

- По предварительным данным в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля и 6 пассажиров микроавтобуса - сообщила Светлана Поставничая.

По предварительной версии, причиной ДТП послужил выезд водителя «Опеля» на встречную полосу движения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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