2019-07-04T20:01:24+03:00
Общество

В поддержку врача Элины Сушкевич в Калининграде пройдет собрание медицинской общественности

Организаторы призывают медиков поддержать коллегу, обвиняемую в убийстве новорожденного
Надежда Ржевская
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Элина Сушкевич.Элина Сушкевич.Фото: Facebook
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5 июля, в пятницу, в Калининграда пройдет собрание медицинской общественности. Об этом сообщила председатель врачебной палаты Калининградской области Ольга Краснова.

- Наше основное требование - это объективное профессиональное расследование по делу врача-неонатолога-реаниматолога-анестезиолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, - говорится в обращении ко всем медикам. - Цель собрания донести мнение медицинского сообщества до органов следствия и прокуратуры.

Организаторами собрания выступают не только региональная врачебная палата, но и обком профсоюза медицинских работников.

Начало собрания в 17.00 на территории перинатального центра по адресу: Каштановая аллея, 145.

Эллина Сушкевич находится под домашним арестом. Ее обвиняют в убийстве новорожденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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