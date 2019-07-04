В поддержку врача Элины Сушкевич в Калининграде пройдет собрание медицинской общественности

СЕГОДНЯ 19:56 2019-07-04T20:01:24+03:00

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5 июля, в пятницу, в Калининграда пройдет собрание медицинской общественности. Об этом сообщила председатель врачебной палаты Калининградской области Ольга Краснова.

- Наше основное требование - это объективное профессиональное расследование по делу врача-неонатолога-реаниматолога-анестезиолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, - говорится в обращении ко всем медикам. - Цель собрания донести мнение медицинского сообщества до органов следствия и прокуратуры.

Организаторами собрания выступают не только региональная врачебная палата, но и обком профсоюза медицинских работников.

Начало собрания в 17.00 на территории перинатального центра по адресу: Каштановая аллея, 145.

Эллина Сушкевич находится под домашним арестом. Ее обвиняют в убийстве новорожденного.

ИСТОЧНИК KP.RU