2019-07-04T21:09:04+03:00
Общество

Защита Элины Сушкевич: Мать новорожденного обжаловала арест врача

О сроках рассмотрения обжалования пока неизвестно
Надежда Ржевская
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Элина Сушкевич.Элина Сушкевич.Фото: Facebook
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Обжалование меры пресечения, принятой в отношении врача-неонатолога перинатального центра Элины Сушкевич, в Центральный районный суд Калининграда подал представитель матери новорожденного. Эту информацию подтвердила адвокат Элины Сушкевич Ирина Шевцова.

- Да, арест обжалован стороной матери, - сказала «Комсомолке» Ирина Шевцова.

О дате рассмотрения судом обжалования пока неизвестно.

Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного в роддоме №4 Калининграда. По версии следствия, Сушкевич по распоряжению руководителя роддома Елены Белой ввела недоношенному ребенку смертельную дозу «Магния сульфата».

С обвинением следствия не согласны коллеги Элины Сушкевич, врачебная палата Калининградской области, общественная палата Калининградской области, врачи перинатальных центров крупных российских городов, Леонид Рошаль и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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