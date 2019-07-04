Защита Элины Сушкевич: Мать новорожденного обжаловала арест врача
Обжалование меры пресечения, принятой в отношении врача-неонатолога перинатального центра Элины Сушкевич, в Центральный районный суд Калининграда подал представитель матери новорожденного. Эту информацию подтвердила адвокат Элины Сушкевич Ирина Шевцова.
- Да, арест обжалован стороной матери, - сказала «Комсомолке» Ирина Шевцова.
О дате рассмотрения судом обжалования пока неизвестно.
Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного в роддоме №4 Калининграда. По версии следствия, Сушкевич по распоряжению руководителя роддома Елены Белой ввела недоношенному ребенку смертельную дозу «Магния сульфата».
С обвинением следствия не согласны коллеги Элины Сушкевич, врачебная палата Калининградской области, общественная палата Калининградской области, врачи перинатальных центров крупных российских городов, Леонид Рошаль и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU