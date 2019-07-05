Спасатели в Зеленоградске: Люди лезут купаться, несмотря на шторм

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-05T10:18:18+03:00

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Из-за сильного волнения, которое наблюдается на Балтике последние дни, на море немноголюдно. О ситуации в местах массового отдыха на воде отчитались в Зеленоградске: «Из-за сильного шторма и невысокой температуры, на официальных пляжах округа пусто. Работа спасателей направлена на патрулирование пляжей и убеждение особо отчаянных отдыхающих, невзирая ни на что, рискнуть и искупаться назло погоде, этого не делать».

Как сообщается на сайте местной администрации, спасатели на пляже «Западный» и на пляже у гостиницы «Самбия» вернули из воды 9 человек – все они хотели окунуться в бушующее море.

Напомним, за три дня в Балтийском море утонули семь человек. Поиски пропавшей в Зеленоградске 12-летней девочки продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU