Авария на Киевской: Водитель «Опеля» выехал на среднюю полосу и врезался в маршрутку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-05T10:52:23+03:00

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В полиции озвучили обстоятельства ДТП на улице Киевской в Калининграде, в котором пострадали семь человек.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным водитель «Опеля» на мосту с реверсивным движением выехал на среднюю полосу, оказался на «встречке» и врезался в маршрутное такси.

В ДТП пострадал водитель «Опель» и 6 пассажиров маршрутного автобуса. В настоящее время устанавливается возраст и степень вреда здоровью пострадавшим и другие обстоятельства происшествия, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU