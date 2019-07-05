На Балтийском шоссе в Калининграде из-за ремонта закроют две автобусные остановки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-05T10:57:35+03:00

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На Балтийском шоссе закроют на неделю две остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8 по 15 июля будут временно закрыты две остановки общественного транспорта на Балтийском шоссе – «Школа №9» по направлению в центр, и «Школа №9» - по направлению из центра.

- В течение недели на этих остановках общественного транспорта не будут останавливаться городские автобусы №5, 8, 32, 92, а также межмуниципальные маршруты №105, 107, 205э, 207э, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU