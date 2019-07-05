2019-07-05T10:57:12+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке закроют павильон с аквариумами

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
Изменить размер текста:

В Калининградском зоопарке весь день 5 июля не будет работать объект «Аквариум». Как сообщает пресс-служба зоопарка, связано это с ремонтными работами на электросетях.

Кроме того, с 13 до 15 часов не будут продавать билеты и прочие товары в кассе на улице Чайковского.

Касса главного входа будет работать, как и онлайн-продажа билетов.

В зоопарке напоминают, что увидеть океанических рыб и акул можно в Тропическом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на год закрывается сквозное движение транспорта на острове Октябрьский
Демонтированную в Мамоново уникальную ливневку отправили в музей
Калининградская легкоатлетка выиграла всероссийские соревнования
На ул. Мусоргского в Калининграде перевернулась уборочная машина
УМВД: Водитель «Опеля», врезавшегося в маршрутку на ул. Киевской в Калининграде, был пьян
Калининградец пытался провести в Польшу 6 тысяч пачек сигарет
Парусник «Седов» вторые сутки не может зайти в Балтийск из-за сильного ветра
В Гурьевске рядом с кирхой Нойхаузен начали рубить вековые деревья
Калининградская полиция разыскивает подозреваемого в сбыте фальшивых денег (фото)
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 11-ти улицах
28 калининградцев получили компенсацию на покупку цифровой телеприставки
На Балтийском шоссе в Калининграде из-за ремонта закроют две автобусные остановки
Авария на Киевской: Водитель «Опеля» выехал на среднюю полосу и врезался в маршрутку
Спасатели в Зеленоградске: Люди лезут купаться, несмотря на шторм
Под Правдинском сгорело 36 тонн сена
Защита Элины Сушкевич: Мать новорожденного обжаловала арест врача
В поддержку врача Элины Сушкевич в Калининграде пройдет собрание медицинской общественности
Полиция: В ДТП на ул. Киевской в Калининграде пострадали семь человек
Агрессивный калининградец пытался пронести в здание суда нож
«Там мясо»: Очевидцы сообщили о серьезном ДТП с маршруткой на ул. Киевской в Калининграде
Калининградский министр о польских «бензовозах»: Пусть вывозят сколько угодно
Калининградец приятно провел ночь с незнакомкой и лишился 180 тысяч рублей
Массовое отравление в «Якитории»: Носителями сальмонеллезной инфекции были су-шеф и повар
В Калининград не пустили партию черешни из Сербии с опасной гнилью
По Калининградской области везут копию животворящего креста Господня
В Калининграде уголовник оделся в магазине и сбежал, не расплатившись
В Калининграде свыше 150 водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающих кресел