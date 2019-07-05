В Калининградском зоопарке закроют павильон с аквариумами
.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке весь день 5 июля не будет работать объект «Аквариум». Как сообщает пресс-служба зоопарка, связано это с ремонтными работами на электросетях.
Кроме того, с 13 до 15 часов не будут продавать билеты и прочие товары в кассе на улице Чайковского.
Касса главного входа будет работать, как и онлайн-продажа билетов.
В зоопарке напоминают, что увидеть океанических рыб и акул можно в Тропическом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU