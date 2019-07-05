2019-07-05T11:03:17+03:00
Общество

28 калининградцев получили компенсацию на покупку цифровой телеприставки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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28 малообеспеченных калининградцев получили компенсацию в размере 1000 рублей на покупку цифровой телеприставки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, с 3 июня регион окончательно перешел на цифровой сигнал телевещания.

- Переход третьего этапа на цифровое вещание признан успешным, – рассказал министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко. – В Калининградской области, которая одной из первых в России, ещё более десяти лет назад, начала переходить на цифру, уровень готовности к этому события был довольно высоким. Относительно спокойно и без каких-либо эксцессов прошли и последние 2-3 месяца: жители могли обратиться за консультацией по телефону или в МФЦ, получить помощь волонтеров, в торговой сети поддерживался необходимый запас телеприставок и антенн.

По словам директора областного центра развития добровольчества Евгении Дёминой, пик обращений граждан за помощью пришелся на период с 3 июня. За последний месяц заявки оставили более 650 человек.

- Помимо этого жители региона обращались по телефону за консультациями по различным вопросам, связанным с приемом цифрового сигнала, кому-то волонтеры помогали подключиться дистанционно. Самое большое количество заявок поступило из Калининграда, на втором месте – Гурьевск, – рассказала Евгения Демина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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