В Калининграде в течение дня не будет электричества на 11-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-05T11:08:52+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на Калининградском шоссе, 5 и на ул. Красной, 2.

С 13:30 до 18 часов свет будет отключен на ул. Багратиона 29 ,29а,31-47; ул. Б. Хмельницкого 71-87; ул. Эпроновской 1.

До 20 часов энергоснабжение приостановлено на ул. Бахчисарайская 20-22, ул. Горького 199, 199а, ул. Зеленая 21 ,23,23а,23б,45,70, ул. Пугачева 9,11,14,14а ,16, ул. Офицерская 6,8, пр-т Мира 86-88а,90.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Железнодорожная 29,29а,40,41-59, ул. Нансена 13,1-1а, ул. Южная 2,3,38-46, Трамвайный пер. 53, 2-й Трамвайный пер. 4,52(д\с№46), ул. Киевская 22а, ул. Багратиона 137.

ИСТОЧНИК KP.RU