Калининградская полиция разыскивает подозреваемого в сбыте фальшивых денег (фото)

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-05T11:35:59+03:00

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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда разыскивает подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник расплатился поддельной 5-тысячной купюрой в ТЦ «Эпицентр» на ул. Челнокова. Инцидент произошел 25 июня около 16:40.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить об этом по телефонам: 554-506, 554-777 (дежурная часть), 8-(921) 603-56-51, 102 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU