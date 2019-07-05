В Гурьевске рядом с кирхой Нойхаузен начали рубить вековые деревья

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-05T11:52:52+03:00

В Администрации муниципалитета утверждают, что спилено всего два сухих ствола

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В пятницу утром в редакцию «Комсомолки» позвонил обеспокоенный житель Гурьевска, который сообщил, что перед кирхой Нойхаузен рабочие спиливают около десятка вековых деревьев.

- Они уже штук семь свалили, - заявил житель. – Деревья выглядят вполне здоровыми.

В ГО и ЧС города Гурьевска, выдающем разрешения на спил деревьев, отказались комментировать ситуацию и перенаправили нас в управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Сотрудник управления Анатолий Куликовский на вопрос о спиленных деревьях возразил, что его подчиненные сейчас спиливают всего два аварийных дерева, и ни стволом больше.

- Они сухие совершенно, - уверил Куликовский.

ИСТОЧНИК KP.RU