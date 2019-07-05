В Гурьевске рядом с кирхой Нойхаузен начали рубить вековые деревья
В пятницу утром в редакцию «Комсомолки» позвонил обеспокоенный житель Гурьевска, который сообщил, что перед кирхой Нойхаузен рабочие спиливают около десятка вековых деревьев.
- Они уже штук семь свалили, - заявил житель. – Деревья выглядят вполне здоровыми.
В ГО и ЧС города Гурьевска, выдающем разрешения на спил деревьев, отказались комментировать ситуацию и перенаправили нас в управление дорожного хозяйства и благоустройства.
Сотрудник управления Анатолий Куликовский на вопрос о спиленных деревьях возразил, что его подчиненные сейчас спиливают всего два аварийных дерева, и ни стволом больше.
- Они сухие совершенно, - уверил Куликовский.
ИСТОЧНИК KP.RU