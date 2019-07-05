2019-07-05T11:58:55+03:00
Общество

Парусник «Седов» вторые сутки не может зайти в Балтийск из-за сильного ветра

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский барк «Седов» завершил рейс, но не может зайти в Балтийск. В четверг 4 июня барк не смог пройти по Калининградскому морскому судоходному каналу из-за значительного подъема уровня воды.

Однако, и ошвартоваться у 84-го причала железнодорожного паромного комплекса Росморпорта (терминал Балтийской стивидорной компании) барк не смог. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе БГАРФ.

- «Седов» не смог зайти в Балтийск. Ветер был в четверг очень сильный и не стихает. После 11:00 в пятницу прогнозируется усиление. «Седов» до сих пор стоит у приемного буя. Вместе с ним еще несколько десятков судов. - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в БГАРФ, вход в Балтийск запланирован на 18:00, однако все зависит от погоды.

Калининградский судоходный канал по-прежнему закрыт на вход на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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