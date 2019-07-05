Парусник «Седов» вторые сутки не может зайти в Балтийск из-за сильного ветра
Калининградский барк «Седов» завершил рейс, но не может зайти в Балтийск. В четверг 4 июня барк не смог пройти по Калининградскому морскому судоходному каналу из-за значительного подъема уровня воды.
Однако, и ошвартоваться у 84-го причала железнодорожного паромного комплекса Росморпорта (терминал Балтийской стивидорной компании) барк не смог. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе БГАРФ.
- «Седов» не смог зайти в Балтийск. Ветер был в четверг очень сильный и не стихает. После 11:00 в пятницу прогнозируется усиление. «Седов» до сих пор стоит у приемного буя. Вместе с ним еще несколько десятков судов. - сказали в пресс-службе.
Как сообщили в БГАРФ, вход в Балтийск запланирован на 18:00, однако все зависит от погоды.
Калининградский судоходный канал по-прежнему закрыт на вход на неопределенный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU