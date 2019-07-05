УМВД: Водитель «Опеля», врезавшегося в маршрутку на ул. Киевской в Калининграде, был пьян
В результате ДТП с маршруткой на улице Киевской в Калининграде госпитализировано три человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Госпитализация потребовалась водителю и 19-летней пассажирке «Опеля», а также 55-летней пассажирке маршрутного такси. Всего в аварии пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних - 14-ти и 16-летняя девочки.
В полиции сообщили, что 36-летний водитель «Опеля», который спровоцировал ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели административное дело.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
ИСТОЧНИК KP.RU