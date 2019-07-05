2019-07-05T12:16:42+03:00
Происшествия

УМВД: Водитель «Опеля», врезавшегося в маршрутку на ул. Киевской в Калининграде, был пьян

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В результате ДТП с маршруткой на улице Киевской в Калининграде госпитализировано три человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Госпитализация потребовалась водителю и 19-летней пассажирке «Опеля», а также 55-летней пассажирке маршрутного такси. Всего в аварии пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних - 14-ти и 16-летняя девочки.

В полиции сообщили, что 36-летний водитель «Опеля», который спровоцировал ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели административное дело.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на год закрывается сквозное движение транспорта на острове Октябрьский
Демонтированную в Мамоново уникальную ливневку отправили в музей
Калининградская легкоатлетка выиграла всероссийские соревнования
На ул. Мусоргского в Калининграде перевернулась уборочная машина
Калининградец пытался провести в Польшу 6 тысяч пачек сигарет
Парусник «Седов» вторые сутки не может зайти в Балтийск из-за сильного ветра
В Гурьевске рядом с кирхой Нойхаузен начали рубить вековые деревья
Калининградская полиция разыскивает подозреваемого в сбыте фальшивых денег (фото)
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 11-ти улицах
28 калининградцев получили компенсацию на покупку цифровой телеприставки
В Калининградском зоопарке закроют павильон с аквариумами
На Балтийском шоссе в Калининграде из-за ремонта закроют две автобусные остановки
Авария на Киевской: Водитель «Опеля» выехал на среднюю полосу и врезался в маршрутку
Спасатели в Зеленоградске: Люди лезут купаться, несмотря на шторм
Под Правдинском сгорело 36 тонн сена
Защита Элины Сушкевич: Мать новорожденного обжаловала арест врача
В поддержку врача Элины Сушкевич в Калининграде пройдет собрание медицинской общественности
Полиция: В ДТП на ул. Киевской в Калининграде пострадали семь человек
Агрессивный калининградец пытался пронести в здание суда нож
«Там мясо»: Очевидцы сообщили о серьезном ДТП с маршруткой на ул. Киевской в Калининграде
Калининградский министр о польских «бензовозах»: Пусть вывозят сколько угодно
Калининградец приятно провел ночь с незнакомкой и лишился 180 тысяч рублей
Массовое отравление в «Якитории»: Носителями сальмонеллезной инфекции были су-шеф и повар
В Калининград не пустили партию черешни из Сербии с опасной гнилью
По Калининградской области везут копию животворящего креста Господня
В Калининграде уголовник оделся в магазине и сбежал, не расплатившись
В Калининграде свыше 150 водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающих кресел