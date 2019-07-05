Калининградская легкоатлетка выиграла всероссийские соревнования

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-05T12:29:23+03:00

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В Московской области провели ежегодные соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Вячеслава Евстратова. В Жуковском выступили 247 атлетов из 46 регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одной из победительниц соревнований стала Елена Зуйкевич.

Представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд первенствовала в барьерном беге на дистанции 400 метров. В решающем забеге калининградка финишировала первой за 56,82 секунды.

Отиметим, уже в эти выходные Елена примет участие в международном сорвновании памяти Георгия и Серафима Знаменских, который уже 70 лет проводится в московском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU