2019-07-05T12:51:32+03:00
Общество

Демонтированную в Мамоново уникальную ливневку отправили в музей

Ранее сообщалось о ее пропаже
Иван МАРКОВ
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Возвращение ливневки на родинуВозвращение ливневки на родинуФото: предоставлено Константином Косенковым
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1 июля сотрудники мамоновского краеведческого музея сообщили, что во время ремонта Центральной улицы строители демонтировали старинную ливневку, единственную в своем роде во всем регионе. После небольшого расследования музейщики выяснили, что изделие перевезли на склад в Калининград. Вскоре (не прошло и недели) ливневку удалось вернуть на родину.

- Нет худа без добра, - написал в фейсбуке сотрудник музея Константин Косенков. - Новый экспонат вчера доставили из города Ка в город М прямо к крыльцу городского музея (а заодно и занесли, эту неподъемную штуковину под крышу ).

Скорее всего, экспонат будет установлен на ливневом колодце во дворе музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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