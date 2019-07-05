В Калининграде на год закрывается сквозное движение транспорта на острове Октябрьский
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В Калининграде на год закрывается сквозное движение транспорта на острове Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто с 15 июля по 1 июля 2020 года на участке от набережной Парадной до Солнечного бульвара.
Сквозное движение закрывается для проведения работ по строительству музейного и театрально-образовательного комплексов на острове.
- До начала работ будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на время строительства, - сообщили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU