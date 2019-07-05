2019-07-05T16:42:10+03:00
Общество

В Багратионовске кочегар украл из котельной три центнера угля

Виктор Сергеев
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В Багратионовске полицейские раскрыли кражу угля из котельной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился директор муниципального учреждения с заявлением о краже 300 кг угля. Полицейские провели проверку и выяснили, что к краже причастен 25-летний кочегар.

Уголь он успел продать, причем, покупатель знал, что топливо краденное. Так что на него завели уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кочегару придется отвечать по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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