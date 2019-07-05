В Багратионовском районе отремонтировали десять дворов
В Багратионовском городском округе отремонтировали десять дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Семь дворовых территорий благоустроено в поселке Южный и две в поселке Долгоруково. Также был отремонтирован двор на улице Багратиона,21 в районном центре.
Всего в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитете будет выполнен ремонт 13 дворовых территорий.
Помимо Багратионовска, комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий в этом году проведут в Калининграде, Зеленоградском, Светлогорском, Неманском городских округах.
Планируется благоустроить, как минимум, 58 дворовых и 10 общественных территорий в регионе. На работы будет направлено 482 млн руб.
ИСТОЧНИК KP.RU