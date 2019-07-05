В Багратионовском районе отремонтировали десять дворов

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-05T16:52:09+03:00

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В Багратионовском городском округе отремонтировали десять дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Семь дворовых территорий благоустроено в поселке Южный и две в поселке Долгоруково. Также был отремонтирован двор на улице Багратиона,21 в районном центре.

Всего в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитете будет выполнен ремонт 13 дворовых территорий.

Помимо Багратионовска, комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий в этом году проведут в Калининграде, Зеленоградском, Светлогорском, Неманском городских округах.

Планируется благоустроить, как минимум, 58 дворовых и 10 общественных территорий в регионе. На работы будет направлено 482 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU