2019-07-05T17:02:33+03:00
Общество

На ул. Багратиона в Калининграде открыли новый корпус детсада №104

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на улице Багратиона открыли новый корпус детсада №104. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в этом здании находился детсад РЖД, затем помещение передали городу. На ремонт городские власти потратили 21,6 млн рублей, еще 6,6 млн – на оснащение.

Новый корпус детского сада № 104 по проекту рассчитан на шесть групп, его открытие позволило дополнительно создать 165 мест. На первом этаже размещены три группы для детей раннего дошкольного возраста, медицинский блок, прачечная, пищевой блок.

На втором этаже размещены три группы для детей в возрасте старше трёх лет, музыкальный зал, кабинет дополнительного образования, а также кабинет заведующего и методический кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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