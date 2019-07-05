2019-07-05T17:33:38+03:00
Общество

"Современные реалии": новую школу в Калининграде оборудовали противорадиационным укрытием

Кирилл Алексеев
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..Фото: администрация Калининграда
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Тревожная новость опубликована в паблике администрации Калининграда в Фейсбуке. Там сообщается, что школа №57 на улице Флотской (Восточный микрорайон), которая начнет работу с 1 сентября, будет оборудована противорадиационным укрытием.

"Этот пост может навеять немного грусти, но таковы современные реалии, - говорится в сообщении. - Фото из подвала новой 57-й школы в микрорайоне Восточный на 1700 человек. Противорадиационное укрытие. Сооружено по требованию МЧС. Но, мы очень надеемся, что оно никогда не будет использовано по предназначению, а ребята будут тут просто прогуливать уроки".

В комментариях под этим постом одни читатели спрашивают, "к чему нас готовят?", другие пишут, что в советское время в проектах учебных заведений обязательно учитывалась функция гражданской обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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