2019-07-05T17:41:24+03:00
Общество

В Калининграде корпоратив автоклуба закончился поножовщиной

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Полесске корпоратив автомобильного клуба закончился госпитализацией двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из участников клуба в ходе распития спиртного предложил 53-летнему мужчину отойти в отдельную комнату. Там 36-летний злоумышленник достал нож и ударил им своего знакомого.

- Пострадавший с ножевой раной подбежал к окну и выпрыгнул со второго этажа,. Злоумышленник увидел, что его оппонент пытается убежать, выпрыгнул вслед за ним. Однако, он неудачно приземлился на металлический забор, в результате чего разорвал артерии и сухожилия на левой руке и повредил ногу, - сообщили в полиции.

Обоих доставили в больницу, на неудачливого поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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