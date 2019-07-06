2019-07-06T12:34:54+03:00
Происшествия

В Калининграде объявили в розыск 15-летнюю школьницу

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

ОМВД России по Центральному району Калининграда объявило в розыск 15-летнюю Иону Лазарчук.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 4 июля около 16.00 девушка ушла из дома, расположенного СНТ «40 лет Победы» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.

Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом, белые кроссовки. На шее украшение «чекер».

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщать в отдел полиции по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининград приедет автор бестселлера "Одиночество в Сети" Януш Вишневский
На Куршской косе нашли тело девочки, утонувшей неделю назад в Зеленоградске
В Калининграде ссора между детьми спровоцировала драку между их отцами
В Калининграде корпоратив автоклуба закончился поножовщиной
"Современные реалии": новую школу в Калининграде оборудовали противорадиационным укрытием
На ул. Багратиона в Калининграде открыли новый корпус детсада №104
В Багратионовском районе отремонтировали десять дворов
В Багратионовске кочегар украл из котельной три центнера угля
В Калининграде на год закрывается сквозное движение транспорта на острове Октябрьский
Демонтированную в Мамоново уникальную ливневку отправили в музей
Калининградская легкоатлетка выиграла всероссийские соревнования
На ул. Мусоргского в Калининграде перевернулась уборочная машина
УМВД: Водитель «Опеля», врезавшегося в маршрутку на ул. Киевской в Калининграде, был пьян
Калининградец пытался провести в Польшу 6 тысяч пачек сигарет
Парусник «Седов» вторые сутки не может зайти в Балтийск из-за сильного ветра
В Гурьевске рядом с кирхой Нойхаузен начали рубить вековые деревья