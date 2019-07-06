В Калининграде объявили в розыск 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-06T12:34:54+03:00

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ОМВД России по Центральному району Калининграда объявило в розыск 15-летнюю Иону Лазарчук.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 4 июля около 16.00 девушка ушла из дома, расположенного СНТ «40 лет Победы» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.

Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом, белые кроссовки. На шее украшение «чекер».

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщать в отдел полиции по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU